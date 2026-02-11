Madrid: andamento rialzista per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

indice azionario della Borsa di Madrid

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

Bene la, con un rialzo del 2,05%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,38%, rispetto a -0,23% dell').La situazione di medio periodo dell'resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51,36 Euro. Supporto visto a quota 49,83. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52,89.