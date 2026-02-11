Madrid: andamento rialzista per Indra

(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con un rialzo del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Indra
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,38%, rispetto a -0,23% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
La situazione di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51,36 Euro. Supporto visto a quota 49,83. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)