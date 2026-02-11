Milano 13:09
Madrid: andamento rialzista per Indra

(Teleborsa) - Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un rialzo del 2,05%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,38%, rispetto a -0,23% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


La situazione di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51,36 Euro. Supporto visto a quota 49,83. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 52,89.

