Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:18
25.059 -0,27%
Dow Jones 16:18
50.037 -0,30%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:18
24.872 -0,46%

New York: andamento negativo per Salesforce

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Salesforce
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un decremento del 3,64%.

Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 183,9 USD con tetto rappresentato dall'area 191,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 181,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```