New York: ingrana la marcia Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Western Digital

Nasdaq 100

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 5,85%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 281,5 USD con primo supporto visto a 272,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 267,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)