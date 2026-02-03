Milano 16:43
New York: ingrana la marcia Western Digital

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,73%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 291,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 276,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 306,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
