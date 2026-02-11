New York: profondo rosso per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi e business intelligence
, che tratta in perdita del 6,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di MicroStrategy Incorporated
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 131,2 USD. Supporto visto a quota 121,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 140,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)