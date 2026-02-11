Milano 17:35
New York: profondo rosso per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi e business intelligence, che tratta in perdita del 6,01% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo di MicroStrategy Incorporated resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 131,2 USD. Supporto visto a quota 121,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 140,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
