New York: al centro degli acquisti MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda di analisi e business intelligence , che scambia in rialzo del 5,40%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 97,84 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 100,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 96,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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