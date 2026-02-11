Milano 13:07
46.373 -0,92%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:07
10.425 +0,68%
Francoforte 13:07
24.942 -0,18%

Londra: andamento rialzista per Coca Cola HBC

Londra: andamento rialzista per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, con una variazione percentuale del 2,59%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca Cola HBC rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il distributore dei prodotti Coca Cola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,35 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
