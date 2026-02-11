PALLADIUM del 10/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio
Frazionale ribasso per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,52%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.742,3, mentre i supporti sono stimati a 1.703,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.781,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)