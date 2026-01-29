PALLADIUM del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,76% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.154,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.868,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.440,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)