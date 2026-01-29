Milano 9:16
45.413 +0,61%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:16
10.221 +0,65%
24.702 -0,49%

PALLADIUM del 28/01/2026

Finanza
PALLADIUM del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,76% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.154,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.868,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.440,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
