Parigi: balza in avanti Orange

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di tlc, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Orange più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo della multinazionale delle tlc classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,49 Euro e primo supporto individuato a 16,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,84.

