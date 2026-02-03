Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

società media e di comunicazione italiana

MediaForEurope

FTSE Italia Mid Cap

MFE A

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,76%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,151 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,079. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,223.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)