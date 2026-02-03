Milano 11:44
46.419 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:44
10.323 -0,18%
Francoforte 11:43
24.869 +0,29%

Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per MFE A
(Teleborsa) - Rosso per la società media e di comunicazione italiana, che sta segnando un calo del 2,76%.

La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di MFE A è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,151 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,079. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,223.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```