Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

(Teleborsa) - Rosso per la società media e di comunicazione italiana
, che sta segnando un calo del 2,76%.
La tendenza ad una settimana di MediaForEurope
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di MFE A
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,151 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,079. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,223.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)