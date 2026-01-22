Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE A
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,136 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,066. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,022.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)