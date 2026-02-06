Milano 13:47
Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per MFE A
(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione del 2,31%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da MFE A restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 3,105 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 3,009. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 2,973, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
