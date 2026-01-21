Milano 14:26
44.121 -1,33%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:26
10.113 -0,13%
Francoforte 14:26
24.366 -1,36%

Piazza Affari: in calo Danieli

Seduta in ribasso per la multinazionale friulana, che mostra un decremento del 2,83%.
