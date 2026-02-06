Piazza Affari: giornata depressa per El.En

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, con una flessione del 2,04%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, El.En
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)