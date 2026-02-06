Milano 10:14
45.628 -0,42%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:15
10.291 -0,18%
Francoforte 10:14
24.519 +0,11%

Piazza Affari: giornata depressa per El.En

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, con una flessione del 2,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a El.En rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, El.En è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
