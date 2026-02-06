Piazza Affari: giornata depressa per El.En

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali

FTSE Italia Mid Cap

El.En

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)