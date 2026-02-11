Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Sottotono la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Banca Mediolanum
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico della società del risparmio gestito
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,12 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,54. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)