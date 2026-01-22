Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nel settore bancario e assicurativo
, con una variazione percentuale del 2,41%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Banca Mediolanum
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,37 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)