Piazza Affari: andamento negativo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Retrocede la società che opera nel settore bancario e assicurativo, con un ribasso del 2,18%.

Il movimento di Banca Mediolanum, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società del risparmio gestito, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 19,44 Euro. Primo supporto visto a 19,21. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,1.

