Banca Mediolanum in rally, assist da analisti

FTSE MIB

società che opera nel settore bancario e assicurativo

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Scambia in profitche lievita dell'1,85%.Le azioni beneficiano della promozione giunta dagli analisti di Intesa Sanpaolo che confermano il giudizio a "buy". Il target price è stato alzato a 20,7 euro dai 20,6 euro indicati in precedenza.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 20,08 Euro e supporto a 19,59. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 20,57.