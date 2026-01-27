Banca Mediolanum in rally, assist da analisti

(Teleborsa) - Scambia in profit Banca Mediolanum
che lievita dell'1,85%.
Le azioni beneficiano della promozione giunta dagli analisti di Intesa Sanpaolo che confermano il giudizio a "buy". Il target price è stato alzato a 20,7 euro dai 20,6 euro indicati in precedenza.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che opera nel settore bancario e assicurativo
rispetto all'indice di riferimento.
Nel breve periodo, Banca Mediolanum
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 20,08 Euro e supporto a 19,59. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 20,57.