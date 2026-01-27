Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:58
25.960 +0,96%
Dow Jones 17:58
49.081 -0,67%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Mediolanum
Balza in avanti la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
