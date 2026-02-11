Start Magazine: ecco come l'IA sta ridefinendo lavoro, economia e geopolitica

(Teleborsa) - Il tema dell'IA e del suo impatto in Europa
, sotto il profilo del lavoro, dell'economia e della geopolitica, sarà al centro del dibattito in occasione della presentazione dell'ultimo numero di Start Magazine - "L’era delle macchine pensanti"
, in agenda oggi 11 febbraio presso il centro Europa Experience - David Sassoli, a Roma.
L’evento, promosso da Start Magazine, sarà un momento di confronto di alto profilo
sul rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione,
tema centrale della sfida europea in materia di intelligenza artificiale.
La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo
e dell’onorevole Brando Benifei
, relatore del regolamento europeo sull’IA. L’introduzione della presentazione sarà curata da Michele Guerriero
, direttore editoriale di Start Magazine.
Al centro dell’incontro una tavola rotonda
tra esperti di primo piano: Andrea Cosentini
, Head of Data Scientist & AI di Intesa Sanpaolo, Oreste Pollicino
, Professore di Diritto costituzionale e regolazione dell'AI presso l'Università Bocconi, Massimo Sideri
, inviato ed editorialista del Corriere della Sera.
Start Magazine dedica il suo ultimo numero a un'analisi profonda del rapporto uomo-macchina
. Il volume esplora l'IA non solo come tecnologia, ma come "scelta culturale" e "mente estesa" che maneggia nuovi strumenti. Tra i contributi di spicco, il numero ospita le
riflessioni del Ministro Paolo Zangrillo
, del sottosegretario Alessio Butti
e di esperti quali Alec Ross, Alessandro Aresu, Francesco Billari, Enrico Vita e Mario Rasetti
.