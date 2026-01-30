Milano 9:53
Francia, occupati 4° trimestre in lieve calo

(Teleborsa) - In modesto calo gli occupati del settore privato in Francia nel 4° trimestre del 2025. Secondo la stima preliminare dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro ha registrato un piccolo decremento dello 0,1% (-28.700 unità), dopo la variazione nulla del trimestre precedente (-27.300).

L'occupazione registra così una variazione di -40.800 posti di lavoro (-0,2%) anno su anno, che conferma la forza lavoro ad un livello superiore ai livelli pre-Covid (+1,1 milioni ovvero +5,3%).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
