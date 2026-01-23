Italia-Germania: siglata dichiarazione d’intenti per rafforzare la cooperazione bilaterale su ricerca, sviluppo e innovazione

(Teleborsa) - In occasione del vertice, ililhanno firmato oggi unatra i due Paesi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.Il documento è stato sottoscritto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy,dalla Ministra federale dell’Economia e dell’Energia della Germania,e dall’Amministratore delegato di Invitalia,L’obiettivo è, nel quadro dei rispettivi programmi di finanziamento nazionali.Le iniziative saranno sostenute, per i partner italiani, con, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, e per i partner tedeschi, con il Programma di innovazione per le Pmi, gestito dal Ministero federale dell’Economia e dell’Energia della Germania. La partnership italo-tedesca si propone diI programmi di innovazione puntano ain termini di funzioni, prestazioni e caratteristiche, basati sui più elevati standard tecnologici internazionali.