Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Sottotono il derivato italiano, che chiude la seduta con un calo dello 0,75%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47.025, mentre il primo supporto è stimato a 46.040. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.010.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)