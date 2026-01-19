Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un trascurabile -0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45.900. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.635. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.165.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```