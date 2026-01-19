Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un trascurabile -0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45.900. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.635. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.165.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)