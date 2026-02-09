Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 6/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 febbraio
Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un +0,16%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 46.500. Primo supporto visto a 45.740. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45.465.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)