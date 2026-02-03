Milano 11:30
46.447 +0,96%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:30
10.328 -0,13%
Francoforte 11:30
24.896 +0,40%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +1,13%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.445. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.535. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47.355.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
