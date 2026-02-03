Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +1,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46.445. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.535. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47.355.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)