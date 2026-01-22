Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Debole la giornata del 21 gennaio per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,65%.
Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44.090, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45.425. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43.645.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)