Milano 9:38
44.814 +0,73%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:38
10.207 +0,68%
24.845 +1,16%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Debole la giornata del 21 gennaio per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,65%.

Il quadro tecnico del Future sul FTSE MIB segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44.090, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45.425. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43.645.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
