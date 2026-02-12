Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Seduta moderatamente positiva per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in rialzo a 27.266,4.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 27.501,9. Rischio di discesa fino a 26.795,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 28.208,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)