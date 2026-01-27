Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un -0,15%.
Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8.165,8. Supporto a 8.079,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.252,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)