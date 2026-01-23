Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,54%.
Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 13.375,7 con primo supporto visto a 13.118,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 13.009,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)