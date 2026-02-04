Milano 9:55
L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.102,2 punti

Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,38%
Shanghai segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 4.102,2 punti.
