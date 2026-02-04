Milano 9:56
46.691 +0,58%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:56
10.367 +0,51%
24.701 -0,32%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,29%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 46.557,38 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,29%, che esordisce a 46.557,38 punti.
