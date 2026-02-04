Euro digitale, PE accelera: oltre 40 emendamenti al voto già martedì

(Teleborsa) - Al Parlamento europeo
sono stati presentati 47 emendamenti a favore dell'adozione dell'euro digitale
con un sostegno trasversale di Ppe, S&D, Renew, Verdi e The Left, primo firmatario Pasquale Tridico (M5s).
Saranno discussi in plenaria lunedì e da quanto apprende l'Ansa andranno al voto già martedì. Gli emendamenti, nel dettaglio, riguardano il rapporto annuale della Bce su cui l'Eurocamera si confronterà con la presidente della Banca centrale Christine Lagarde.
"L'euro digitale crea uno standard europeo. Grazie all'infrastruttura comune, fornitori come il nuovo servizio di pagamento Wero - un'iniziativa di un gruppo di banche europee - potrebbero operare ovunque in Europa. È come una rete ferroviaria pubblica, dove le compagnie ferroviarie possono far viaggiare i loro treni e raggiungere qualsiasi destinazione", ha detto qualche giorno fa Pietro Cipollone,
membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE) in un'intervista con Suddeutsche Zeitung."Questa rete faciliterà l'espansione delle soluzioni di pagamento private europee e la loro accettazione in tutta l'area dell'euro"
, aveva aggiunto. A una domanda sul fatto che alcuni membri del Parlamento europeo sono scettici nei confronti dell'euro digitale e che l'emissione è prevista al più presto nel 2029 e, nel frattempo, la pressione degli Stati Uniti sta aumentando, ha rerplicato: "Se la legge venisse approvata oggi, i retailers e i fornitori di servizi IT ne inizierebbero immediatamente l'implementazione. Non appena le regole saranno definite, gli standard dell'euro digitale saranno disponibili a tutti e i rivenditori si prepareranno a essere "pronti per l'euro digitale".
Ciò significa che le soluzioni di pagamento private europee potranno utilizzare gli standard gratuiti dell'euro digitale per espandere la propria attività, anche prima dell'emissione dell'euro digitale. Ogni ritardo ci rende più dipendenti dai sistemi di pagamento esteri".