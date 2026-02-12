Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

GOLD dell'11/02/2026

Finanza
GOLD dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Seduta positiva per il metallo giallo, che avanza bene e porta a casa un +1,18%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.187,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.879. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.496.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```