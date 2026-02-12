Londra: andamento sostenuto per St. James's Place

società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,19%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,74 sterline. Prima resistenza a 13,12. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)