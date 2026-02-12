Londra: balza in avanti Lloyds Banking Group

gruppo bancario britannico

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,056 sterline con primo supporto visto a 1,044. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,037.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)