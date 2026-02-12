Londra: balza in avanti Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario britannico
, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lloyds Banking Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Lloyds Banking Group
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,056 sterline con primo supporto visto a 1,044. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,037.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)