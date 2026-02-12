Milano 10:11
46.908 +0,85%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:11
10.526 +0,51%
Francoforte 10:11
25.168 +1,26%

Londra: balza in avanti Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario britannico, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lloyds Banking Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Lloyds Banking Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,056 sterline con primo supporto visto a 1,044. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,037.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
