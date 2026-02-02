Milano 13:56
45.853 +0,72%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:56
10.282 +0,58%
Francoforte 13:56
24.737 +0,81%

Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group
Seduta vivace oggi per il gruppo che gestisce alberghi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,86%.
Condividi
```