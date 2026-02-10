Milano 11:53
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:53
10.356 -0,29%
Francoforte 11:53
25.021 +0,03%

Londra: balza in avanti Burberry

Seduta positiva per la maison del lusso inglese, che avanza bene del 3,23%.
