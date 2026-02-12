Madrid: rosso per Endesa

società energetica spagnola

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società energetica spagnola Endesa, con una flessione del 2,73%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endesa più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo status tecnico di breve periodo dell'utility spagnola mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 33,75.