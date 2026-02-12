Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:28
24.843 -1,42%
Dow Jones 18:28
49.600 -1,04%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: al centro degli acquisti American Electric Power Company

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti American Electric Power Company
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore e distributore americano di elettricità, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a American Electric Power Company rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di American Electric Power Company classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 130,1 USD e primo supporto individuato a 125,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 135,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```