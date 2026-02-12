New York: al centro degli acquisti American Electric Power Company

produttore e distributore americano di elettricità

Nasdaq 100

American Electric Power Company

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,97%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 130,1 USD e primo supporto individuato a 125,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 135,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)