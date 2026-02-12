Pioggia di vendite a Wall Street sui timori per il lato oscuro dell'AI

Dow Jones

(Teleborsa) -, sui timori di una disruption causata dall'intelligenza artificiale. Le azioni hanno chiuso la sessione precedente in ribasso, dopo un. L'entusiasmo per i dati è diminuito, poiché gli economisti dubitavano che potessero essere l'inizio di un trend al rialzo delle buste paga, soprattutto quando le revisioni del rapporto indicavano una crescita occupazionale pari a zero nella seconda metà del 2025.Sempre sul fronte occupazionale, oggi si sono aggiunti i dati sui, che hanno indicato 227 mila nuove richieste nella settimana terminata il 7 febbraio, in calo di 5.000 unità rispetto alle 232 mila della settimana precedente, contro le 222 mila unità attese dagli analisti.Gli operatori nel frattempo si preparano all'importantedi domani. Gli economisti intervistati dal Dow Jones prevedono che l'indice dei prezzi al consumo di gennaio mostrerà un aumento dello 0,3% sia per l'indice principale che per quello di base, che esclude i prezzi di alimentari ed energia.Guardando agliper la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,33% sul; sulla stessa linea, l'perde l'1,37%, continuando la seduta a 6.846 punti. Pesante il(-1,83%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,44%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,92%) e(+1,75%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,47%),(-2,37%) e(-2,11%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,38%),(+2,07%),(+1,76%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,70%.Resta vicino alla parità(0%). Piatta, che tiene la parità.Lettera su, che registra un importante calo del 4,89%.Tra i(+8,63%),(+7,54%),(+7,12%) e(+4,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -18,24%. Scende, con un ribasso dell'11,70%. Crolla, con una flessione del 9,45%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,11%.