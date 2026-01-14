New York: si concentrano le vendite su Amazon

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dell'e-commerce
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amazon
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 240,3 USD. Primo supporto visto a 236,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 234,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)