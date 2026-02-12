PALLADIUM dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Allunga timidamente il passo il metallo prezioso, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,46%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.711. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.743. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.775.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)