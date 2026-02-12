Milano 13:38
46.679 +0,36%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:38
10.485 +0,12%
Francoforte 13:38
25.188 +1,34%

Parigi: performance negativa per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Engie
Composto ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.
Condividi
```