Parigi: scambi negativi per Engie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che mostra un decremento del 2,77%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Engie rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Engie è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,49 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
