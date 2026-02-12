Parigi: scambi negativi per Engie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, che mostra un decremento del 2,77%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Engie
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Engie
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,49 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,32.
