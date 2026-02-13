Milano 14:19
45.317 -1,96%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:19
10.386 -0,16%
Francoforte 14:19
24.838 -0,06%

Parigi: performance negativa per Engie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che presenta una flessione dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Engie rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Engie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26,25 Euro e primo supporto individuato a 25,64. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,86.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
