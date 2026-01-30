Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di piazzetta Cuccia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
L'andamento di Mediobanca
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo della banca d'affari italiana
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 17,6 Euro. Primo supporto individuato a 17,28. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 17,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)