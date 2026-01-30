Milano 13:22
45.529 +1,01%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:22
10.227 +0,54%
Francoforte 13:22
24.541 +0,95%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di piazzetta Cuccia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.

L'andamento di Mediobanca nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro di medio periodo della banca d'affari italiana ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 17,6 Euro. Primo supporto individuato a 17,28. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 17,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
