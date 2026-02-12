Milano 13:40
46.659 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:40
10.485 +0,12%
Francoforte 13:40
25.196 +1,37%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Technoprobe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
