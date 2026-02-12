Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Technoprobe
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)