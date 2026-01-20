Piazza Affari: in calo Azimut

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi finanziari
, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Azimut
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,01. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)